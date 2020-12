Sembra ormai ai titoli di coda l'avventura di Radja Nainggolan all'Inter: solo 42' minuti giocati in stagione con la maglia nerazzurra, e allora i bookies quotano le possibili destinazioni del centrocampista belga. Il Cagliari rimane la destinazione più probabile, ma i betting analyst di Sisal Matchpoint inseriscono tra le possibilità anche la Roma. Un ritorno in giallorosso del Ninja paga 5 volte la quota.

(agipronews)