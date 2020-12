Le voci di un possibile ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma non smettono di susseguirsi, e allora ecco che la possibilità di un nuovo accordo con i giallorossi prendono forma anche per quanto riguarda il mondo delle quote. I betting analyst di Snai vedono l'addio allo Shanghai Shenhua possibile: il Faraone di nuovo in giallorosso paga 2 volte la posta. Più remote le possibilità Fiorentina (8), Cagliari (18) e Ligue 1 (Monaco e PSG quotate a 20).

(agipronews)