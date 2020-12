Quote: De Rossi sulla panchina della Fiorentina si gioca a 4

«Fiorentina? Ci andrei a piedi». Parola di Daniele De Rossi, che qualche mese aveva aperto alla possibilità di allenare la viola, ma solo dopo aver conseguito l’abilitazione da allenatore. I betting analyst di Sisal Matchpoint, però, credono a tale possibilità e, come riporta Agipronews, la offrono a 4,00 (entro il 31 agosto 2021). Per l’ex capitano della Roma sarebbe la prima esperienza in panchina dopo una lunga carriera in campo. In estate si era già vociferato di un possibile contatto tra Rocco Commisso e De Rossi, a cui erano seguite le smentite e la riconferma di Giuseppe Iachini. Anche qualche settimana fa, prima dell’ingaggio di Cesare Prandelli, il nome di De Rossi era tornato in auge per i viola. Chissà che al termine della stagione non possano esserci nuovi aggiornamenti.