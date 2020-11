Quote, Napoli-Roma: padroni di casa favoriti. La vittoria dei giallorossi si gioca a 3,05

As Roma: pubblicata la trimestrale per il periodo luglio-settembre (COMUNICATO) Nonostante le misure adottate dalla Società per mitigarne le conseguenze, questa emergenza situazione, straordinaria per natura ed estensione, ha avuto e sta avendo ricadute significative le attività economiche della Società e del Gruppo, risultando in un contesto di carattere generale incertezza, la cui evoluzione e i relativi effetti non sono attualmente prevedibili. Di Più in particolare, potrebbero verificarsi sviluppi negativi nella pandemia COVID-19 o possibili future epidemie portare ancora una volta all'interruzione delle competizioni sportive e / o alla loro cancellazione, che potrebbe avere un impatto negativo principalmente sui ricavi dell'AS Roma da diritti televisivi, sponsorizzazioni, ricavi di giornata e in generale da tutte le attività commerciali del Gruppo, generando così perdite e, conseguentemente, maggiori fabbisogni finanziari, con il rischio di potenziali compromessi le prospettive di continuità del Gruppo. Alla data della presente Relazione, le emittenti lo sono trattenere il pagamento dei circa 5,6 milioni di euro (IVA inclusa ove applicabile) rata dei diritti TV della stagione 2019/20 in scadenza il 1 ° maggio 2020 e la Società è attivamente lavorando, attraverso la Lega Serie A, per ricevere i pagamenti il ​​prima possibile.