Quote: Mkhitaryan miglior assist-man del campionato si gioca a 7

Le prestazioni di Henrikh Mkhitaryan hanno contribuito a regalare alla Roma di Paulo Fonseca un rendimento di alto livello. Non solo gol, però: il trequartista armeno ha finora fornito 5 assist stagionali (4 in campionato), e gli analisti di Planetwin 365 lo quotano a 7 per quanto riguarda il posizionamento in testa alla classifica degli assist-men della Serie A a fine stagione. Meglio di lui solo il Papu Gomez dell'Atalanta. La sua vittoria nella classifica assist paga 4,5 volte la posta.

(agipronews)