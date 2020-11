Quote: lo scudetto della Roma si gioca a 17 volte la posta

Crollo drastico nelle ultime tre settimane per quanto riguarda la quota scudetto della Roma, passata da 51 a 17. Un abbassamento sostanzioso dovuto anche al ruolino di marcia esaltante della banda di Fonseca che, eccezion fatta per la sconfitta a tavolino con il Verona, ha ottenuto sul campo 15 risultati utili consecutivi in Serie A. Nonostante l’ascesa vertiginosa della Roma tra le pretendenti al trono tricolore, le favorite rimangono sempre le solite note: comanda il gruppo la Juventus (2,85), seguita dall’Inter (3,55) e dal Napoli (5,75). Al quarto e al quinto posto ci sono rispettivamente Milan (6,25) e Atalanta (9,00), con la Roma appunto in settima piazza a giocare il ruolo da outsider.

(Agipronews)