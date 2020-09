Scommesse: per i bookmakers Smalling è giallorosso, ma attenzione all’Inter

La Roma vuole Chris Smalling, Chris Smalling vuole la Roma. Due volontà che presto saranno accolte. Ne sono convinti i betting analyst di Snai che aprono una scommessa sul futuro del solido difensore del Manchester United dando favorita proprio la squadra giallorossa: infatti per i bookmaker l’approdo di Smalling a Trigoria vale solo 2 volte la posta.

L’alternativa è la permanenza in Inghilterra, sponda Red Devils che potrebbero trattenere il trentenne. L’eventualità è offerta a 2,50 ma la quota che potrebbe variare in queste ultime ore è quella relativa all’Inter. L’ipotesi nerazzurra per Smalling, riferisce Agipronews, è fissata in lavagna a 4,00, complice la trattativa, ancora da definire, con il Tottenham per la cessione di Skriniar che “blocca” l’eventuale affondo di Marotta e Ausilio. Sullo sfondo ma ben più lontane ci sono Manchester City e Paris Saint Germain a 10,00 con il Napoli leggermente staccato a 12,00. Tra le possibili squadre c’è anche Lazio, ma il clamoroso "sgarbo" ai giallorossi è ad alta quota, 33.

(agipro)