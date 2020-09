Quote, Roma favorita sul Verona: si gioca a 2,05 la vittoria dei giallorossi

Tradizione e numeri nel calcio hanno il loro peso. Per esempio, Verona-Roma come prima giornata di campionato è quasi un classico. Gialloblù e capitolini hanno debuttato al Bentegodi già cinque volte e il bilancio parla di 4 pareggi e una vittoria giallorossa.

Allargando il quadro, la Roma, negli ultimi 28 confronti diretti nella massima serie, ha perso solo una volta, il 20 ottobre 1996. Ecco perché, per il match di sabato (nella Roma è il primo dell'era Friedkin) i betting analyst di 888sport.it, vedono favoriti gli ospiti, dati vincenti a 2,05 contro il 3,65 dei padroni di casa. La divisione della posta, invece, è in quota a 3,60. L’Over, offerto a 1,80, si fa preferire leggermente all’Under, 2,05. Da tenere d’occhio, tra i risultati esatti, l’1-3 in favore della Roma, risultato dell’ultimo confronto al Bentegodi, che pagherebbe 17 volte la posta mentre il 2-1 per i padroni di casa, punteggio dell’ultima vittoria gialloblù, si gioca a 11. Attenzione poi all’1-1, uscito ben 7 volte sulla ruota di Verona tra le due squadre: la quota è a 6,75.

(Agipronews)