Quote, Juventus favorita: la vittoria della Roma si gioca a 3,71

Il primo big match di questo campionato arriva nella seconda giornata di Serie A con lo scontro tra la Roma (3,71) di Fonseca e la Juventus (2,00) di Pirlo. Una partita che potrà regalare forti emozioni grazie al ritorno di mille tifosi allo Stadio Olimpico. I giallorossi sono in cerca di riscatto dopo il caso Diawara, ma godono del supporto di appena il 26% dei tifosi. La Vecchia Signora, sostenuta dal 48% dei supporter è la squadra che in assoluto ha battuto più volte la Roma (82), ma non vince due partite consecutive in trasferta contro i giallorossi dal 2011. Nonostante i capitolini abbiano perso solo in 2 delle ultime 9 partite contro i bianconeri in campionato, per gli analisti di Planetwin365, il match potrebbe concludersi 1-2 (8,52) in favore della Juventus.

Candidato numero uno a sbloccare l’incontro è Cristiano Ronaldo (3,75) già apparso a suo agio con il nuovo partner d’attacco Kulusevski (7,00) nel match con la Sampdoria, dove sono andati entrambi in gol. Per la Roma il papabile primo marcatore è Dzeko (6,00) che, dopo il mancato approdo tra le file dei torinesi, vuole la sua personale rivincita.