Quote: Izzo alla Fiorentina si gioca a 3,5. A 5,50 l'ipotesi Roma

Il futuro di Armando Izzo sarà lontano da Torino. Il difensore centrale piace a molti club di Serie A ma al momento nessuno si è ancora deciso a sferrare l’affondo decisivo. Quale sarà la destinazione del napoletano classe 1992? Secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint, Izzo è in cima alla lista delle spesa della Fiorentina. La scommessa sul trasferimento del difensore a Firenze, riporta agipronews, paga 3,5 volte la posta. Una valutazione non troppo alta, a conferma di come i viola dovranno presto tappare il buco di Milenkovic o Pezzella che sono nel mirino del Milan.

Ma c’è anche un’altra squadra che ha bisogno di un centrale vero: la Roma. Il club di Friedkin cerca un sostituto di Smalling qualora non arrivasse nella Capitale. Ecco allora che i trader di Sisal Matchpoint aprono anche a questa eventualità, offrendola a 5,50.