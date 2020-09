Quote: i bookies alzano la quota per la Roma in Champions dopo il caso Diawara. Ora si gioca a 3,5

La prova opaca sul campo, il caso Dzeko, e adesso la colossale topica-Diawara, costata la sconfitta a tavolino per la gara di Verona: l'inizio di stagione per la Roma è stato rovinoso, gli obiettivi teoricamente alla portata del club giallorosso già cominciano ad allontanarsi e i bookmaker rivedono le quote. Particolarmente solleciti gli analisti di Planetwin365, che nelle ultime ore hanno già corretto due volte al rialzo la quota Champions della Roma.

Prima della partita con il Verona era a 2,75, dopo lo stentato pareggio sul campo e i dubbi sulla sorte di Dzeko era già passata a 3,25. Poi il caso Diawara e la decisione del Giudice Sportivo, con ulteriore ritocco a 3,50. La Roma è già lontana dalle pretendenti più accreditate: Inter e Juventus sono ritenute già dentro, mentre un Napoli tra le prime quattro è dato molto probabile, a 1,60, più ancora dell'Atalanta. Cresce la fiducia nel Milan, a 1,75, segue la Lazio a 2,00.