Sarà che il suo contratto si avvia alla scadenza, sarà che la Roma nelle ultime ore ha recuperato terreno nella corsa all'attaccante polacco, o che il Napoli sembra davvero interessato a Cengiz Under. Sta di fatto che le quote parlano di un arrivo di Arkadiusz Milik in giallorosso sempre più probabile. I trader di Sisal Matchpoint quotano a 1,70 l'approdo a Trigoria del centravanti partenopeo, testimoniando la possibilità di un affare che sembra sempre più a portata di mano.

(agipronews.it)