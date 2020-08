Quote: la permanenza di Dzeko alla Roma si gioca a 1,50. Un suo approdo alla Juventus dato a 2,75

Il futuro di Edin Dzeko non è ancora scritto, ma la speranza di tutti i tifosi giallorossi è che sia ancora con la maglia della Roma. L'attaccante bosniaco è al centro di una querelle di mercato con la Juventus, che lo vorrebbe portare a Torino alla corte del nuovo tecnico Pirlo. Per questo motivo i trader di Sisal Matchpoint quotano un suo passaggio in maglia bianconera a 2,75. Minore la quota che lo vedrebbe rimanere alla Roma invece, data a 1,50. Non si esclude però un suo possibile approdo all'Inter, con Conte che dai tempi del Chelsea vorrebbe lavorare con Dzeko, quotato a 7,50. Infine c'è l'ipotesi ritorno in Premier League, con le quote di Manchester United (20,00), Everton e Newcastle (entrambi a 25,00).

(agipronews.it)