Nella giornata di ieri è circolata l'indiscrezione di un possibile, clamoroso ritorno in Italia di Mauro Icardi: fra le destinazioni gradite all'attaccante argentino ci sarebbe anche la Roma, ed i bookmakers fanno eco all'indiscrezione di mercato: i trader di Sisal Matchpoint quotano a 20 l'approdo in giallorosso di Icardi, che si unisce così al toto-attaccante. Altri nomi per il ruolo di erede di Edin Dzeko sono quelli di Gonzalo Higuain, Arkadiusz Milik e Mario Mandzukic.

(agipronews.it)