Quote: si gioca a 1,33 la permanenza di Zaniolo alla Roma. 7,50 per un trasferimento alla Juventus, 9 al Real o all'Inter

Mesi decisivi per il futuro di Nicolò Zaniolo, il talento romanista che appena pochi giorni ha ribadito di voler restare "tanti anni alla Roma". Su Zaniolo, che sta sfruttando il tempo di quarantena imposto dalla pandemia per recuperare al meglio dall'infortunio al ginocchio che da gennaio lo costringe ai box, ci sono da tempo gli occhi di importanti club italiani e stranieri. L'aver ribadito di voler restare in giallorosso è una dichiarazione forte del giovane calciatore, e importante per la società che ha scommesso su di lui, lanciandolo nel grande calcio e consacrandolo come uno dei talenti più interessanti in campo internazionale.

Ma il futuro di Zaniolo sarà veramente a tinte giallorosse? Gli esperti di Sisal Matchpoint hanno provato a capirlo elaborando quote interessanti. Se una permanenza alla Roma è l'ipotesi più concreta proposta a 1.33, un'offerta irrinunciabile potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo i bookmaker, per il giovane romanista potrebbe scatenarsi un'asta stellare tra Juventus, data come sua prossima squadra a 7.50, Inter e Real Madrid, entrambe a 9.00. Più staccate le soluzioni rappresentate da Atletico Madrid, a 12.00, e Barcellona, a 16.00, oppure di un trasferimento in Premier League, con Liverpool, Manchester City e Tottenham appaiate a 16.00.