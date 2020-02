Quote: si gioca a 1,62 la vittoria della Roma con il Bologna. A 1,90 il gol di Dzeko

Inizia con Roma-Bologna la 23esima di Serie A, con i giallorossi che devono reagire al brutto ko subito con il Sassuolo mentre i rossoblù si sono avvicinati alla zona Europa League dopo il successo in rimonta sul Brescia. Vietato sbagliare per gli uomini di Fonseca che, già raggiunti al quarto posto dall'Atalanta, non possono permettersi altri passi falsi per non perdere altro terreno dalla zona Champions. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, la Roma rialzerà la testa proprio con il Bologna, i padroni di casa sono infatti nettamente favoriti, a 1.62, occhio al blitz degli emiliani che in 11 trasferte hanno ottenuto ben 14 punti grazie a 4 vittorie e 2 pareggi, il loro successo si gioca a 5.00 mentre il pareggio vale 4.25. Sono d'accordo gli scommettitori, 8 su 10 hanno scelto la vittoria dei capitolini.

Torna a disposizione di mister Fonseca, dopo un'assenza di un mese, Mkhitaryan che potrebbe essere l'uomo in più dei giallorossi. Nonostante le poche presenze in campo infatti, l'armeno ha quasi sempre lasciato il segno, con tre gol e due assist nei 451 minuti giocati in campionato. Contro il Bologna potrebbe entrare a gara in corso e il suo gol è offerto a 4.00, più probabile però la marcatura di Dzeko, a 1.90. Diverse le assenze tra i rossoblù, in attacco Barrow ha buone probabilità di partire titolare e la sua rete vale 4.50, stessa quota per il gol di Palacio. Il Bologna potrebbe segnare per primo ma poi vincere, idea a 16.00, più chance per il ribaltone romanista, a 6.50.

(agipronews)