Quote, la Roma favorita per il passaggio del turno di Europa League: si gioca a 1,14 l'approdo agli ottavi

La prestazione non ha soddisfatto i tifosi, ma la vittoria di ieri ha interrotto un febbraio fin qui difficile e lancia la Roma verso gli ottavi di Europa League. L'1-0 ottenuto all'Olimpico contro il Gent sbilancia vistosamente le quote sul passaggio del turno dalla parte dei giallorossi: sul tabellone Sisal Matchpoint la qualificazione si gioca ora a 1,14 contro il 5,75 dei belgi. Anche per il ritorno in programma la settimana prossima è la squadra di Fonseca a partire favorita, anche se in questo caso le previsioni sono più equilibrate. Il «2» alla Ghelamco Arena è dato 2,15, per il successo di Thorup e i suoi si sale a 3,15, mentre il pareggio pagherebbe 3,50.

(Agipronews)