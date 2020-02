Quote: Atalanta nettamente favorita sulla Roma. Un gol di Dzeko si gioca a 7

Un vero e proprio spareggio per il quarto posto, e quindi per la zona Champions, è quello che va in scena sabato sera tra Atalanta e Roma. Due squadre dagli stati d'animo completamente opposti: Gomez e compagni stanno volando visto che nelle ultime cinque uscite in Serie A è stata sconfitta solo dalla Spal peraltro in casa mentre i giallorossi hanno centrato una sola vittoria a Genova. Proprio nell'ultima giornata l'Atalanta ha effettuato il sorpasso ai giallorossi e, anche per questo, i betting analyst di 888sport.it li vedono favoriti contro i ragazzi di Fonseca: il successo dei padroni di casa è dato a 1,82 contro il 3,80 degli ospiti. Proprio una vittoria di misura della Roma, 0-1, pagherebbe diciotto volte la posta a fronte della quota di 12,50 per lo stesso risultato in favore dei nerazzurri. E il 3-3, risultato che è uscito ben due volte negli ultimi quattro precedenti in Lombardia? È quotato a 26,00.

In ambito di protagonisti singoli, Duvan Zapata, bomber dell'Atalanta, è il più serio candidato, secondo i quotisti di 888sport.it, a sbloccare il match essendo dato a 5,10 rispetto al 7,00 con il quale è quotato capitan Dzeko, il migliore tra i romanisti. Interessanti appaiono le quote per Carles Perez e Kolarov. La prima marcatura del giovane spagnolo è data a 12,50 mentre la rete del terzino goleador, già decisivo a Bergamo due anni fa, viene quotata a 21,00.