Scommesse, Genoa-Roma: il "2" si gioca a 1,95

Cinque vittorie, tre pareggi e soltanto una sconfitta: ottimo il rendimento esterno in campionato della Roma di Fonseca, che finora ha fatto più punti fuori che in casa. Domenica alle 18.00, si legge in una nota, i giallorossi sono, come prevedibile, favoriti anche nel match di Marassi contro un Genoa apparso comunque rinvigorito dalla cura Nicola. Per gli analisti di 888sport.it, il «2» vale 1,95, la quarta vittoria casalinga del Genoa (l’ultima contro la Roma risale all’1-0 del maggio 2014) si gioca a 4,10. I due confronti più recenti fra le mura rossoblù sono finiti in pareggio (1-1 in entrambe le occasioni): il terzo della serie è dato a 3,50.

Il Genoa, tutt’ora in piena zona retrocessione, ha avuto finora un buon rendimento nei primi tempi: calcolando la classifica al termine dei primi 45 minuti sarebbe ampiamente in salvo. In casa è andata al riposo in svantaggio soltanto una volta e ha incassato solo 2 reti. Legittima quindi l’ipotesi di un segno «1» al 45’, offerto su 888sport.it a 4,30, anche perché nelle ultime partite la Roma ha accusato non poche defaillance nei primi minuti di gioco. Un pari a metà partita è a 2,17.