Quote: si gioca a 1,85 la vittoria della Roma col Sassuolo

Tutto pronto per la terza giornata del girone di ritorno di Serie A. Nei classici tre anticipi del sabato le quote Better vedono favorite il Bologna (a 1,70), il Cagliari (a 1,93), che tra le mura amiche ospiteranno rispettivamente il Brescia (a 4,70) e il Parma (a 3,85), e la Roma (a 1,85), che in trasferta affrontera' il Sassuolo (a 4,00).

Il "match lunch" di domenica si disputerà a Torino tra due eterne rivali: la Juventus (a 1,33) e la Fiorentina (a 9,00). Gli ultimi 5 precedenti nella massima serie hanno sempre visto la Juventus imporsi sulla Fiorentina. L'ultima vittoria viola in campionato risale al 2 marzo 2008, allo stadio Olimpico in cui vinse per 3-2 mentre l'ultimo pareggio è del 27 novembre 2010, fini' 1-1.

Nelle tre sfide delle ore 15 il fattore campo e' rilevante per Better: Lazio (a 1,23), Milan (a 1,63) e Atalanta (a 1,25) sono favorite su Spal (a 12,00), Verona (a 6,00) e Genoa (a 11,00). Nella sfida delle ore 18 il blitz del Torino a Lecce è quotato a 2,25, la vittoria dei salentini e' a 3,10. La domenica calcistica con il posticipo allo stadio Dacia Arena: Inter (a 1,72) favorita in lavagna Better sull'Udinese (a 5,50). La terza giornata si chiuderà lunedì con la partita al Marassi tra la Sampdoria (a 4,25) e il favorito Napoli (a 1,83).