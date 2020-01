Quote, Juventus-Roma: pronostico a senso unico, il '2' dei giallorossi si gioca a 5.75

Un pronostico decisamente a sfavore della Roma in vista della partita in trasferta contro la Juventus di domani sera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. La vittoria nell'ambito dei 90' della squadra di Sarri è quotata ad appena 1,53. Il due della Roma è invece dato a 5,75, a dimostrazione della differenza tra le due squadre almeno nel pronostico.

Nove gare giocate dalla Roma allo Juventus/Allianz Stadium: i giallorossi ne sono usciti solo sconfitti, subendo in totale 21 reti e segnandone solo 3

(agipronews)