Coppa Italia, Juventus favorita sulla Roma per il passaggio del turno: l'83% degli scommettitori punta sui bianconeri

Al via questa settimana i quarti di finale della Coppa Italia che vedono protagoniste tutte le big della Serie A. Nella prima sfida si affrontano Napoli e Lazio, due formazioni che stanno vivendo momenti completamente opposti. La Lazio viene da 11 vittorie di fila in campionato (record per i bianco-azzurri) e vanta una tradizione decisamente positiva in Coppa Italia mentre il Napoli non riesce ad uscire dalla crisi nonostante l’arrivo di Gattuso.

Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Eurobet, la vittoria della Lazio entro il novantesimo minuto registra la preferenza del 62% degli appassionati, mentre il pareggio e la vittoria del Napoli nei minuti regolamentari registrano rispettivamente il 12% e il 26% delle scelte. Curiosamente se parliamo di passaggio del turno il risultato si ribalta ed è il Napoli con il 77% delle preferenze ad essere favorita sulla Lazio. Il risultato esatto più giocato è l’1-2 con il 20% seguito dallo 0-2 (18%) e l’1-3 (16%). Primo risultato esatto in favore del Napoli arriva solo al sesto posto ed è uno striminzito 1-0 con il 7% delle preferenze. Ciro Immobile, capocannoniere e tra i favoriti per la vittoria della scarpa d’oro a fine anno è, senza sorprese, il primo marcatore atteso con il 47% delle scelte. Seguono Lorenzo Insigne con il 26% e Arkadius Milik al terzo posto con il 23%.

Il secondo big match andrà in scena mercoledì sera tra Juventus e Roma. La vincitrice affronterà in semifinale una tra Milan e Torino. La sfida sarà giocata allo Juventus Stadium, stadio “maledetto” per i giallorossi (9 sconfitte su 9). Per l’Osservatorio Eurobet, il 71% delle scelte sulla vittoria al 90° ricade sui bianconeri, il 19% sul pareggio e solamente una persona su dieci crede nella vittoria della Roma nei tempi regolamentari. Anche nel pronostico secco sul passaggio del turno ad essere strafavorita è la Juventus con l’83% delle scelte. Sul podio dei risultati esatti più giocati abbiamo tutti score in favore dei bianconeri, 3-1 (21% del totale), 2-0 (18%) e il 2-1 (16%). Le preferenze per il primo giocatore che andrà a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori ricadono su Higuain con il 36% seguito da Ronaldo che ottiene il 33% delle scelte nonostante la probabile partenza in panchina. A completare il podio, infine, un altro juventino, Dybala, con il 18%.