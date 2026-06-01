Europei Under 17, Italia in semifinale: in gol il giallorosso Dattilo, è il primo 2010 a segnare nella competizione

Giornata storica per Lorenzo Dattilo. L'Italia Under 17ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dell'Europeo di categoria dopo il pareggio per 3-3 contro la Danimarca, risultato arrivato in seguito alle vittorie contro Francia (1-0) e Montenegro (3-0).

La sfida ha regalato una gioia a tutta la squadra guidata dal tecnico Franceschini, ma in particolare al terzino destro della Roma Under 16 (di cui è capitano con 27 presenze e 6 gol stagionali). Dattilo, autore del gol del momentaneo 2-1 con un colpo di testa, è diventato il primo calciatore nato nel 2010 a segnare in questa fase finale della competizione. Un traguardo straordinario se si considera che il difensore sta giocando sotto età, dato che la rosa è composta quasi interamente da classe 2009 (con le sole eccezioni di Croci e dello stesso Dattilo).

Nelle semifinali dell'Europeo, gli azzurrini affronteranno la Spagna, mentre l'altro incrocio del tabellone vedrà di fronte Francia e Belgio.