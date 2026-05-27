Under 21, i convocati di Nunziata: c'è anche il 2007 giallorosso Cama

La Nazionale Under 21 si radunerà in vista dell'amichevole contro l'Albania, in programma lunedì 8 giugno a Fontanafredda (calcio d'inizio alle ore 18:15, diretta televisiva su Rai 2). Con il ct Silvio Baldini temporaneamente promosso sulla panchina della selezione maggiore, la squadra azzurra per questa sfida sarà affidata alla guida tecnica di Carmine Nunziata, attuale allenatore dell'Under 20.
Il gruppo dei convocati comprende 23 calciatori, fortemente rinnovato a causa delle numerose promozioni nella Nazionale maggiore. Tra i difensori figura anche il terzino della Roma, Cristian Cama. Il classe 2007, già campione d'Europa nel 2024 a Cipro con la selezione Under 17, è il calciatore più giovane dell'intero gruppo azzurro, vantando già all'attivo ben 50 presenze complessive con le varie rappresentative giovanili italiane.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);
Difensori: Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Leonardo Colombo (Monza), Mattia Mannini (Juve Stabia), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia);
Attaccanti: Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).