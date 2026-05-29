Soulé, svanito il sogno Mondiale: Scaloni lo esclude dai convocati

Niente Mondiale per Matias Soulé. Il numero 18 giallorosso era stato inserito nella lista dei pre-convocati per il Mondiale 2026 della nazionale argentina, ma è stato escluso dal commissario tecnico Scaloni che ha stilato la lista definitiva dei calciatori che prenderanno parte alla kermesse. Nel reparto offensivo ci sono: Lautaro Martinez, Nico Paz, Alvarez, Messi, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone e Almada.

Soulé, quindi, sarà da subito a disposizione di Gian Piero Gasperini per il ritiro estivo che inizierà a Trigoria, con molta probabilità, il 13 luglio.