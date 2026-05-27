Olanda, i convocati per il Mondiale: c'è Malen tra i 26

Donyell Malen vola al Mondiale. Il commissario tecnico dell'Olanda, Ronald Koeman, ha ufficializzato la lista dei 26 convocati per la Coppa del Mondo 2026, inserendo nell'elenco degli attaccanti anche la punta della Roma.
Il centravanti olandese, recentemente acquistato a titolo definitivo dal club giallorosso. corona così una stagione straordinaria caratterizzata da 15 gol in 20 presenze complessive. Nello stesso reparto offensivo degli Oranje figura anche Justin Kluivert, vecchia conoscenza della Roma attualmente in forza al Bournemouth, premiato da Koeman.
La lista dei convocati:
Mark Flekken
Robin Roefs
Bart Verbruggen
Nathan Aké
Virgil van Dijk
Denzel Dumfries
Jorrel Hato
Jan Paul van Hecke
Micky van de Ven
Jurriën Timber
Frenkie de Jong
Ryan Gravenberch
Teun Koopmeiners
Tijjani Reijnders
Marten de Roon
Guus Til
Quinten Timber
Mats Wieffer
Brian Brobbey
Memphis Depay
Cody Gakpo
Justin Kluivert
Noa Lang
Donyell Malen
Crysencio Summerville
Wout Weghorst
Our #FIFAWorldCup squad! ???#NothingLikeOranje pic.twitter.com/L5ZeoGhQHz
— OnsOranje (@OnsOranje) May 27, 2026