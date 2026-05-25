Nazionale, i convocati di Baldini per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia: ci sono Pisilli e Venturino, solo Donnarumma tra i 'big'

La Nazionale italiana riparte dai giovani dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. In attesa della nomina del nuovo commissario tecnico, il ct ad interim dell'Italia (nonché selezionatore dell'Under 21) Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei convocati per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Come preannunciato dallo stesso tecnico – "Per le amichevoli di giugno convocherò l'Under 21" – la rosa è composta quasi interamente da elementi della selezione giovanile, molti dei quali alla prima chiamata assoluta con la selezione maggiore.

Tra i centrocampisti figurano anche due calciatori della Roma: si tratta di Niccolò Pisilli e Lorenzo Venturino. I due giallorossi si raduneranno giovedì 28 maggio presso il centro tecnico federale di Coverciano. L'unico elemento di consolidata esperienza internazionale all'interno del gruppo è il portiere Gianluigi Donnarumma del Manchester City.

La spedizione azzurra scenderà in campo mercoledì 3 giugno alle ore 20:45 allo Stade de Luxembourg contro il Lussemburgo, per poi volare sull'isola di Creta dove domenica 7 giugno, alle ore 21:00, affronterà la Grecia al Pankritio Stadium di Candia.

I CONVOCATI

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

(figc.it)