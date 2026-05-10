Italia, niente ipotesi ripescaggio: Infantino conferma la presenza dell’Iran al Mondiale 2026

Si chiude, almeno per ora, ogni ipotesi legata a un possibile clamoroso ripescaggio dell’Italia verso il Mondiale 2026. A fare chiarezza è stato direttamente il presidente della FIFA Gianni Infantino, che in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ha confermato la partecipazione dell’Iran alla prossima Coppa del Mondo, spegnendo le speculazioni nate nelle ultime ore.
Le indiscrezioni circolate riguardavano un possibile scenario legato a eventuali esclusioni o problematiche diplomatiche, con qualcuno che aveva ipotizzato anche un effetto domino che avrebbe potuto coinvolgere l’Italia. La presa di posizione del numero uno della FIFA, però, sembra allontanare nettamente questa possibilità.