Brasile-Panama: Wesley titolare e in campo da terzino destro (FOTO)

A undici giorni dall'inizio del Mondiale, oggi alle ore 23:30 italiane va in scena all'Estadio do Maracana l'amichevole tra Brasile e Panama. La Selecao di Carlo Ancelotti scende in campo per il primo test (il secondo sarà il 7 giugno contro l'Egitto) in attesa dell'esordio nella competizione più importante, che avverrà il 14 giugno a mezzanotte contro il Marocco. Il commissario tecnico sfrutterà queste partite per effettuare le ultime prove tattiche e nel match odierno ha deciso di puntare su Wesley: il calciatore della Roma parte dal 1' e gioca da terzino destro nella difesa a 4 composta anche da Gleison Bremer, Leo Pereira e Alex Sandro.

BRASIL DEFINIDO! ??



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Panamá neste domingo (31), às 18h30 (Brasília).⁰

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?️ Maracanã#BateNoPeito, ISSO É BRASIL! ??? pic.twitter.com/6mbiIBOYvF — brasil (@CBF_Futebol) May 31, 2026



