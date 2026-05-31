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Brasile-Panama: Wesley titolare e in campo da terzino destro (FOTO)

31/05/2026 alle 22:17.
wesley-brasile-senegal

A undici giorni dall'inizio del Mondiale, oggi alle ore 23:30 italiane va in scena all'Estadio do Maracana l'amichevole tra Brasile e Panama. La Selecao di Carlo Ancelotti scende in campo per il primo test (il secondo sarà il 7 giugno contro l'Egitto) in attesa dell'esordio nella competizione più importante, che avverrà il 14 giugno a mezzanotte contro il Marocco. Il commissario tecnico sfrutterà queste partite per effettuare le ultime prove tattiche e nel match odierno ha deciso di puntare su Wesley: il calciatore della Roma parte dal 1' e gioca da terzino destro nella difesa a 4 composta anche da Gleison Bremer, Leo Pereira e Alex Sandro.