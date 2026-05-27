Argentina, Scaloni: "Dybala grande giocatore, ma altri giocatori meritano un'opportunità" (VIDEO)

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha rilasciato un'intervista a DSports e ha commentato la scelta di non convocare Paulo Dybala per il Mondiale. Ecco le sue parole:

"Paulo è un grande giocatore, non c'è bisogno neppure di dirlo. È tornato in maniera eccezionale con la sua squadra, raggiungendo la Champions League con delle prestazioni molto buone nelle ultime partite. Come sempre, però, ci sono calciatori che fanno il loro debutto e dimostrano cose importanti. Nel nostro caso, ci sono ragazzi che in quella posizione di campo si sono affermati, che meritano una opportunità. Quindi abbiamo deciso di dare questa opportunità ad altri ragazzi. Non ci sono dubbi sulla qualità che ha, sul fatto che gli vogliamo bene e che sia un ragazzo spettacolare, però guardiamo sempre al presente e quello che ci può dare il futuro. E oggi ci sono altri ragazzi che possono dare il proprio contributo. Ci sono anche altri campioni del mondo che sono rimasti fuori, sono cose che si decidono giorno per giorno".

"ES INDUDABLE LA CALIDAD DE DYBALA, PERO HOY HAY OTROS CHICOS QUE NOS PUEDEN APORTAR" ?



Lionel Scaloni se refirió a la ausencia del jugador de la Roma en la prenómina de 55 jugadores que irán al #MundialEnDSPORTS con la Selección Argentina.



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