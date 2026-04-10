Ufficiale, Silvio Baldini guiderà l'Italia nelle amichevoli di giugno con Lussemburgo e Grecia

La FIGC ha ufficializzato il programma della Nazionale maggiore per il mese di giugno. L’Italia tornerà in campo per due test amichevoli internazionali e, in attesa di definire il nuovo assetto tecnico dopo le recenti dimissioni di Gennaro Gattuso, la panchina sarà affidata a Silvio Baldini.

L’attuale tecnico dell’Under 21 guiderà gli Azzurri, coadiuvato dal suo staff, nelle sfide contro il Lussemburgo, in programma mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg (ore 20:45), e contro la Grecia, prevista per domenica 7 giugno al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta (ore 20:45).

Questi incontri rappresenteranno un passaggio di transizione prima dell’inizio della quinta edizione della UEFA Nations League, che vedrà l’Italia esordire il 25 settembre contro il Belgio. Inserita nel Gruppo 1 della Lega A, la selezione italiana dovrà affrontare anche Turchia e Francia in un calendario autunnale particolarmente fitto, che prevede quattro gare nel solo mese di ottobre.

(figc.it)