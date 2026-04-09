Nazionale: Roma al secondo posto tra i club di Serie A per la formazione dei giovani azzurri (FOTO)

Uno dei temi esplosi dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, è quello legato all'utilizzo dei giovani italiani provenienti dai vivai dei club di Serie A. Tra i club che hanno lavorato meglio in tal senso c'è la Roma. Dai Mondiali del 2014, i giallorossi sono infatti secondi per quanto riguarda gare e minuti giocati dai ragazzi provenienti dal loro vivaio con la maglia azzurra: 223 le partite, 13.316 i minuti totali. Davanti c'è solo il Milan (282, 18.821); dietro, Inter, Atalanta e Juventus.



