Under 21, Svezia-Italia 0-4: Venturino entrato in campo al 57'

Vittoria larga per gli Azzurrini nel match valevole per l'ottava giornata del Gruppo E, con l'obiettivo di ottenere la qualificazione al prossimo Europeo. Il commissario tecnico aveva scelto di iniziare il match con Venturino in panchina: il giallorosso è entrato in campo al 57', andando anche vicino a un potenziale assist con una palla leggermente troppo lunga. Koleosho ha segnato il primo e il secondo gol del match, al 19' e al 22', poi Ndour al 50' e Lipani al 63' hanno chiuso il match.

Svezia U21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty

A disposizione: Picornell, Makolli, Kurtulus, Sjostrand, Boudri, Thorell, Kusi-Asare, Kanga, Njie

CT: Backstrom

Italia U21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho.

A disposizione: Daffara, Ahanor, Favasuli, Calvani, Faticanti, Cherubini, Cacciamani, Okoro, Venturino

CT: Baldini