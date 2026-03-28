Playoff Mondiali, dalla Bosnia: in affitto i balconi delle case vicino allo stadio per assistere al match contro l'Italia

L'Italia di Gennaro Gattuso è attesa dall'ultimo passo per raggiungere, a distanza di 12 anni, il campionato del mondo. Martedì 31 marzo, a Zenica, in Bosnia, si terrà la sfida da dentro o fuori tra la formazione capitanata da Dzeko e gli azzurri.

La partita decisiva non si giocherà, quindi, a Sarajevo, capitale bosniaca. La federazione ha optato per lo stadio di Zenica a causa di un ambiente più caldo, complice anche la vicinanza degli spettatori dal campo, nonostante una capienza inferiore. Un vero e proprio catino, in cui gli azzurri si giocano tutto.

La Uefa, inoltre, ha sanzionato la Bosnia, infliggendo una capienza ridotta del 20% per la partita contro l'Italia per via di alcuni comportamenti ritenuti pessimi dagli spettatori del Bilino Polje. Dalla Bosnia, però, sottolineano come la capienza ridotta non avrà nessun effetto. Le persone che vivono intorno allo Stadio di Zenica stanno letteralmente affittando i loro balconi per la partita contro l'Italia, sostenendo come la capacità ridotta non avrà alcun effetto. Ci saranno persone che guarderanno da qualsiasi punto possibile intorno allo Stadio. Dalla Bosnia attendono una notte epica.

‼️People that live around the Stadium in Zenica are literally renting out their balconies for the match against Italy. The reduced capacity will have no effect. There will be people watching from anywhere possible around the Stadium. This will be an epic night! #BIHITA ???? pic.twitter.com/YHToH4qFRG — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 28, 2026



