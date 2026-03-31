Olanda, Malen divide. Gullit: "Ha tutto". van der Vaart: "Deve migliorare nella concretezza"

RONDO - Donyell Malen divide in patria. Ruud Gullit e Rafael van der Vaart si sono espressi sull'attaccante giallorosso durante una trasmissione dedicata alla nazionale olandese. Le loro parole:

Gullit su Malen.

«Alla Roma sta facendo molto bene. A volte succede che arrivi in un club, l’allenatore ti dia fiducia e all’improvviso tutto funziona. Malen sembra adattarsi bene al calcio italiano, lo si vede spesso: una minaccia continua. Il suo gioco è tutto in profondità: tecnico, tiro potente, velocità. Alla fine contano i gol, ma in linea di principio ha tutto».

van der Vaart su Malen.

«Deve migliorare nella concretezza. Se guardi le occasioni dell’Olanda contro la Norvegia, manca sempre qualcosa. Alla Roma è tutto immediato, boom, gol. Se hai quelle occasioni con la nazionale, devi segnarne almeno una».