Olanda, Koeman: "Malen? Il suo trasferimento una scelta felice, alla Roma gioca partite intere"

Dal ritiro della nazionale olandese arrivano parole di grande stima per Donyell Malen da parte del CT Ronald Koeman. L'attaccante giallorosso, protagonista di un ottimo impatto nella Capitale fin dal suo arrivo a gennaio, è stato oggetto di un commento da parte del tecnico degli "Oranje" in vista dei prossimi impegni internazionali e della corsa a un posto per il Mondiale. Koeman ha sottolineato come il trasferimento in Serie A stia giovando al calciatore: "La cosa più importante è che abbia ritmo. Il suo trasferimento si è rivelata una scelta felice: ora accumula più minuti e gioca partite intere. Questo è fondamentale", ha dichiarato il CT in conferenza stampa.

Sotto il profilo tattico, Koeman ha ribadito la duttilità dell'attaccante: "Donyell Malen può fare la prima punta molto bene perché è incredibilmente veloce e sa finalizzare. Tuttavia, con noi ha dimostrato di poter interpretare molto bene il suo ruolo anche partendo da destra, seppur con molta libertà".