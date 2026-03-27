Donyell Malen scende in campo dal primo minuto nella sfida amichevole tra Olanda e Norvegia, in programma questa sera alle ore 20:45. Il CT Ronald Koeman ha confermato la fiducia nell'attaccante della Roma, schierandolo titolare nel test internazionale che vedrà gli "Oranje" opposti alla formazione scandinava. Malen cercherà di dare continuità alle buone prestazioni offerte in campionato sotto la guida di Gasperini, sfruttando l'occasione per consolidare il proprio ruolo nelle gerarchie della nazionale olandese in vista dei prossimi impegni ufficiali.
Olanda-Norvegia: Malen titolare nell'undici di Koeman
27/03/2026 alle 21:00.
Donyell Malen scende in campo dal primo minuto nella sfida amichevole tra Olanda e Norvegia, in programma questa sera alle ore 20:45. Il CT Ronald Koeman ha confermato la fiducia nell'attaccante della Roma, schierandolo titolare nel test internazionale che vedrà gli "Oranje" opposti alla formazione scandinava. Malen cercherà di dare continuità alle buone prestazioni offerte in campionato sotto la guida di Gasperini, sfruttando l'occasione per consolidare il proprio ruolo nelle gerarchie della nazionale olandese in vista dei prossimi impegni ufficiali.