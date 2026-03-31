Napoli, Lukaku ignora l'ultimatum del club e resta in Belgio: si va verso l'esclusione dalla rosa

La storia tra il Napoli e Romelu Lukaku è sempre più vicina a una rottura definitiva. L'attaccante belga, era atteso per oggi a Castel Volturno, con l'allenamento fissato alle 11:30, ma il volo dal Belgio non è partito. Il club partenopeo, stavolta non transige. L'ex Roma aveva già posticipato il suo rientro in Italia per curare un'infiammazione all'anca nel ritiro della sua nazionale. Un problema che secondo chi segue la sua riabilitazione in Belgio dovrebbe essere superato in 10 giorni. Il Napoli aveva fissato per oggi l'ultimatum. Rientro in Italia o fuori rosa fino al termine della stagione. E così dovrebbe essere.

Nella giornata di ieri l'attaccante si era espresso sulla situazione tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Questa stagione è stata molto impegnativa, tra infortunio e perdita personale. Negli ultimi giorni si è parlato tanto, ma voglio chiarire: non stavo bene fisicamente. In Belgio è stata riscontrata un un’infiammazione all’ileopsoas". Ma non solo, perché l'attaccante ha voluto anche sottolineare il suo amore e la sua fedeltà verso il Napoli: "“Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, voglio solo tornare al 100%. Questo periodo ha pesato anche mentalmente, ma tornerò per aiutare la squadra". Parole che, però, non bastano al Napoli.

(Sky Sport)