Marocco-Paraguay 2-1: El Aynaoui in gol al 54' (VIDEO)

Altri minuti per Neil El Aynaoui. Il centrocampista di proprietà della Roma ha iniziato dal primo minuto la sfida amichevole del Marocco contro il Paraguay. Il giocatore giallorosso ha trovato la via delle rete al 54' con un inserimento in area di rigore ed è rimasto in campo fino al termine della partita.

التشكيلة الرسمية لـ منتخبنا الوطني ضد باراغواي ??



? Tonight’s ???????? ?? against Paraguay#DimaMaghrib ?? pic.twitter.com/RuJckCM3Nt — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 31, 2026





Neil El Aynaoui makes it two.



?? Morocco 2-0 Paraguay ??pic.twitter.com/2Z6W0Pc8Cn — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 31, 2026



