Neil El Aynaoui trova spazio nell'undici di partenza della propria nazionale. Il centrocampista della Roma è stato infatti schierato titolare per l'amichevole tra Marocco ed Ecuador, con fischio d'inizio fissato per le ore 21:15. Per il classe 2001 giallorosso si tratta di un'opportunità di mettersi in mostra con i "Leoni dell'Atlante" in un test contro la selezione sudamericana.
Marocco, maglia da titolare per El Aynaoui nell'amichevole con l'Ecuador
27/03/2026 alle 21:02.
Neil El Aynaoui trova spazio nell'undici di partenza della propria nazionale. Il centrocampista della Roma è stato infatti schierato titolare per l'amichevole tra Marocco ed Ecuador, con fischio d'inizio fissato per le ore 21:15. Per il classe 2001 giallorosso si tratta di un'opportunità di mettersi in mostra con i "Leoni dell'Atlante" in un test contro la selezione sudamericana.