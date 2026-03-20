Clicky

Italia Under 21, i convocati di Baldini per le gare contro Svezia e Macedonia del Nord: c'è Venturino

20/03/2026 alle 15:13.
trigoria-venturino-4

Il ct dell'Italia Under 21, Silvio Baldini ha da poco diramato i convocati per le gare di qualificazione ai prossimi Europei contro Svezia e Macedonia del Nord. Nell'elenco figura anche Lorenzo Venturino, calciatore a cui Gasperini ha dato parecchie chance di mettersi in mostra con la maglia della Roma. Tra i convocati ci sono anche Mattia Mannini e Luigi Cherubini, calciatori ancora di proprietà giallorossa ma in prestito rispettivamente a Juve Stabia e Sampdoria.