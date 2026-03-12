Italia, Gattuso segue da vicino Pisilli: stasera atteso uno scout al Dall'Ara. Domenica il ct sarà a Como

Niccolò Pisilli ha attirato su di sé le attenzioni del ct Rino Gattuso, che ha in programma di convocare la classe 2004 giallorossa per le partite dei playoff. Stasera ci sarà uno scout della FIGC ad osservarlo durante Bologna-Roma; mentre Gattuso seguirà direttamente il centrocampista domenica a Como.

? Excl - Coach Rino #Gattuso is planning to call Nicolò #Pisilli in Italy National Team for the Playoff’s Matches. Tonight there will be a FIGC’s scout to watch him during Bologna-ASRoma; while Gattuso will directly monitore the young midfielder (born in 2004) in Como on Sunday — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 12, 2026



