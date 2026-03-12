Clicky

Italia, Gattuso segue da vicino Pisilli: stasera atteso uno scout al Dall'Ara. Domenica il ct sarà a Como

12/03/2026 alle 09:43.
Niccolò Pisilli ha attirato su di sé le attenzioni del ct Rino Gattuso, che ha in programma di convocare la classe 2004 giallorossa per le partite dei playoff. Stasera ci sarà uno scout della FIGC ad osservarlo durante Bologna-Roma; mentre Gattuso seguirà direttamente il centrocampista domenica a Como.