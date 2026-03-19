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Francia: Koné convocato per le amichevoli negli Stati Uniti contro Brasile e Colombia (FOTO)

19/03/2026 alle 14:17.
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La sosta per le nazionali si avvicina e diversi calciatori lasceranno il centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria dopo la partita di domenica contro il Lecce. Tra i partenti c'è Manu Koné, il quale è stato convocato dal commissario tecnico della Francia Didier Deschamps per le amichevoli negli Stati Uniti contro Brasile e Colombia: la prima sfida si giocherà giovedì 26 marzo alle ore 21 a Boston, mentre la seconda domenica 29 marzo alle ore 22 a Washington.