Francia: Koné convocato per le amichevoli negli Stati Uniti contro Brasile e Colombia (FOTO)

La sosta per le nazionali si avvicina e diversi calciatori lasceranno il centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria dopo la partita di domenica contro il Lecce. Tra i partenti c'è Manu Koné, il quale è stato convocato dal commissario tecnico della Francia Didier Deschamps per le amichevoli negli Stati Uniti contro Brasile e Colombia: la prima sfida si giocherà giovedì 26 marzo alle ore 21 a Boston, mentre la seconda domenica 29 marzo alle ore 22 a Washington.

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Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil ?? et à la Colombie ??



? Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée ? pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026



