Bosnia, Dzeko: "In Italia mi sono trovato benissimo. Alla Nazionale manca la qualità di Totti e Del Piero"

L'Italia si gioca tutto a Zenica, e alla vigilia della sfida decisiva per accedere al prossimo Mondiale, il capitano della Bosnia Edin Dzeko ha parlato in conferenza stampa. Un match atteso, in cui ovviamente è vietato sbagliare. L'ex Roma affronta, quindi, l'Italia, paese in cui ha giocato per ben nove anni. Dzeko ritroverà molti ex compagni, tra cui i romanisti Gianluca Mancini e Bryan Cristante. L'attaccante ha parlato del momento della nazionale italiana che a distanza di 12 anni cerca di tornare al Mondiale.

Il passato in Italia?

"Conosco bene la nazionale italiana, con alcuni giocatori sono stato a Roma, all'Inter e alla Fiorentina. Ci conosciamo bene, loro hanno analizzato anche il nostro modo di giocare".

La qualità della nazionale italiana e il momento del calcio italiano?

"Amo il calcio italiano. Ho vissuto quasi 9 anni, mi sono trovato benissimo. Cosa manca a quest'Italia… Totti, Del Piero. Quest'Italia ha qualità ma quelli di una volta erano un'altra cosa".