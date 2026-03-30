Dalla Bosnia: "spia" italiana durante gli allenamenti della squadra di Barbarez (FOTO)

Appunamento cruciale domani sera per l'Italia di Rino Gattuso, che si gioca l'accesso al Mondiale contro la Bosnia. E la vigilia non è stata delle più tranquille, dopo il "caso Dimarco", un altro episodio scuote il giorno antecedente al match. Come scrivono dalla Bosnia, infatti, una "spia" italiana avrebbe filmato illegalmente l'allenamento della suadra di Sergej Barbarez, i giocatori se ne sono accorti rapidamente e lo hanno allontanato. L'uomo, si legge, è rimasto accanto al campo per molto più tempo dei 15 minuti consentiti alla stampa, con i membri del servizio di sicurezza e alcuni membri dello staff tecnico costretti ad intervenire.

(portsport.ba)