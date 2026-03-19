Costa d'Avorio, Ndicka convocato per le amichevoli contro Corea del Sud e Scozia

Evan Ndicka risponderà nuovamente alla chiamata della sua nazionale. Il difensore della Roma è stato ufficialmente inserito nella lista dei convocati della Costa d’Avorio per la prossima finestra internazionale FIFA in programma a fine marzo.

Il centrale giallorosso sarà impegnato con gli "Elefanti" in due test amichevoli di prestigio che si disputeranno nel Regno Unito. Il primo match vedrà la Costa d'Avorio affrontare la Corea del Sud sabato 28 marzo. Il secondo impegno è invece calendarizzato per martedì 31 marzo a Liverpool, dove Ndicka e compagni sfideranno la Scozia.



