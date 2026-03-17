Coppa d'Africa, la CAF assegna la vittoria al Marocco: Senegal sconfitto 3-0 a tavolino

Clamoroso quanto avvenuto in Coppa D'Africa. La Confederazione calcistica africana (CAF) ha dichiarato nulla la vittoria del Senegal, assegnando così il titolo al Marocco di El Aynaoui, con il risultato omologato sul 3-0. La decisione arriva dalla Corte d'Appello della CAF, che ha accolto l'appello della Federazione Marocchina (FRMF) contro la precedente decisione della Corte Disciplinare. Ecco quanto si legge nel comunicato: "Il Comitato d'Appello della CAF ha deciso che, in applicazione dell'articolo 84 del Regolamento della Coppa d'Africa CAF (AFCON), la Nazionale del Senegal è dichiarata sconfitta a tavolino nella partita finale della TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Marocco 2025 ("la Partita"), con il risultato della Partita registrato come 3-0 a favore della Fédération Royale Marocaine de Football".

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026



