Kosovo-Turchia 0-1: Celik in campo fino all'89'

Buone notizie per Zeki Celik, pronto a tornare protagonista con la sua nazionale. Dopo aver osservato un turno di riposo contro la Romania a causa di un infortunio, il terzino della Roma è stato scelto per partire dal primo minuto nella sfida contro il Kosovo ed è rimasto in campo 89' nella vittoria per 0-1. Situazione diversa invece per Jan Ziolkowski: il difensore è rimasto in panchina nella sfida tra Svezia e Polonia, terminata 3-2 per la Svezia.