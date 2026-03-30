Brasile, Ancelotti: "Con Wesley, Endrick e altri giovani il futuro della nazionale è in buone mani"

Carlo Ancelotti torna a parlare di Wesley. Durante la conferenza stampa in vista del match contro la Croazia, il commissario tecnico del Brasile ha nominato l'esterno giallorosso per parlare del futuro della nazionale Verdeoro. Le sue parole: "È interessante avere più giocatori di questo tipo. Lo vedo come un centravanti, ora gioca più sull'ala e sta facendo bene anche in quella posizione. È un ruolo che richiede più lavoro difensivo. Stiamo vedendo ottimi progressi. Endrick, come molti altri, sarà il futuro della nazionale. Abbiamo giovani giocatori molto interessanti per il futuro come Endrick, Rayan, Igor Thiago, Wesley...Il futuro della nazionale è in buone mani".