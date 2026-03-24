Brasile, Ancelotti: "Ci mancano i terzini, ma Wesley sta facendo molto bene alla Roma" (VIDEO)

GALVAO FC - Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, ha rilasciato un'intervista e ha commentato le sue convocazioni e il momento della squadra Verdeoro. Tra gli altri, ha parlato anche di Wesley:

"Dove siamo carenti? Lo sanno tutti, ciò che manca è qualcosa che non è mai mancato prima: i terzini. Il Brasile aveva terzini fantastici, come Cafu e Marcelo...Ora c'è un po' di carenza, anche a livello giovanile. Certo, abbiamo giocatori esperti in quel ruolo, anche giovani, come Wesley, che sta facendo molto bene alla Roma".



